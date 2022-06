First Therm entame un virage industriel

Le leader marocain du génie climatique et génie frigorifique se lance dans une aventure industrielle. En effet, First Therm, l’importateur et installateur de solutions de climatisation, ventilation, chauffage, froid Industriel, domotique et de GTC, vient d’inaugurer à Casablanca sa première usine spécialisée dans la fabrication de gaines métalliques pour évacuation d’air, principalement utilisées dans les environnements industriels.

En partenariat avec France Air, un groupe français reconnu en Europe en conception et distribution de systèmes de traitement d’air, l’usine de First Therm a mobilisé une enveloppe de plus de 40 millions de dirhams et a bénéficié du soutien du Ministère du Commerce et de l’Industrie, dans le cadre des écosystèmes destinés à encourager les investissements à caractère de substitution à l’import. Il faut dire, qu’aucun industriel ne fabrique aujourd’hui de telles gaines qui sont donc essentiellement importées et distribuées par des distributeurs et intégrateurs comme First Therm.