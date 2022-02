Fitch Ratings achève l’examen par les pairs de cinq grandes banques marocaines

Fitch Ratings a récemment achevé une revue par les pairs des banques marocaines qu’elle couvre, représentant environ 77% des actifs du système bancaire marocain. Les banques sont Attijariwafa Bank (AWB), Bank of Africa (BOA), Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI).

La note nationale à long terme de l’AWB ( Attijari Wafa Bank) a été relevée à « AA (mar) »/Stable, reflétant la longue série de performances résistantes de la banque, en particulier au cours du cycle récent, soutenues par un profil d’activité stable et diversifié et une croissance prudente. La note nationale d’AWB se situe un cran au-dessus de celle de ses pairs nationaux, mais en dessous des filiales des grands groupes bancaires français, SGMB et BMCI, car elles bénéficient du soutien potentiel de leurs actionnaires étrangers.