Fitch Ratings confirme la note «Excellent» de BMCE Capital Gestion

Fitch Ratings a confirmé en janvier dernier la note nationale «Excellent (mar)» de BMCE Capital Gestion, avec une perspective stable.



La note «Excellent (mar)» de BMCE Capital Gestion repose sur les scores obtenus dans les critères de notation, à savoir Processus d’investissement : «Excellent», Ressources d’investissement : «Excellent», Gestion du risque : «Excellent», Performance d’investissement : «Conforme», Société et service client : «Excellent», Processus d’investissement : «Excellent».



Une notation qui reflète la stabilité générale du profil de BMCE Capital Gestion. La note est principalement motivée par la forte discipline du processus d’investissement de BMCE Capital Gestion dans le cadre solide de la gestion du risque. La note tient également compte des ressources d’investissement, qui sont caractérisées par une équipe de gestion expérimentée.

Faut-il préciser que L’actif net de BMCE Capital Gestion a augmenté en 2021 et la société est classée troisième depuis le 22 octobre 2021 sur le marché marocain en termes d’actif sous gestion, note la même source, ajoutant que BMCE Capital Gestion bénéficie de l’engagement stratégique de sa maison mère, Bank of Africa – BMCE Group (BB/ Stable).



Rappelons que BMCE Capital Gestion, filiale de Bank Of Africa (BMCE Group) est une société de gestion d’OPCVM de droit marocain soumise au contrôle de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. BMCE Capital Gestion propose une gamme diversifiée d’OPCVM et accompagne ses clients institutionnels, entreprises et particuliers dans leurs choix d’investissement.