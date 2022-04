Flambée des prix. Le FMI salue les efforts du Maroc

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué le 27 avril les « mesures ciblées » adoptées par le Maroc pour soulager l’économie face notamment à la flambée des prix de l’énergie.

« Le gouvernement marocain entreprend aujourd’hui un ensemble de mesures ciblées, notamment un soutien au secteur du transport des individus et des marchandises pour soulager la hausse des prix de l’énergie sur la production », a soutenu le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Jihad Azour, lors d’une conférence de presse sur les perspectives économiques régionales. Jihad Azour a également mis un l’accent sur les mesures déployées pour élargir la palette de soutien mise en place pendant la pandémie visant à alléger l’impact sur certaines catégories sociales, outre le travail en cours pour rénover la politique sociale et les actions visant à relancer les secteurs économiques les plus affectés par la crise sanitaire, dont l’aérien et l’industrie automobile.