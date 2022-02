Flambée des prix. Le gouvernement annonce plusieurs mesures

Le gouvernement vient d’annoncer plusieurs mesures visant à atténuer la hausse des prix concernant certains produits de consommation sur le marché national.

Dans le détail, il s’agit de la confirmation du prix du pain ordinaire à base de farine de blé tendre à 1,20 DH l’unité. Ces mesures portent aussi sur le maintien de la subvention des prix de la farine nationale du blé tendre, du sucre et du Gaz Butane, « et ce malgré la charge sur le budget de l’Etat », précise le ministère de l’économie et des finances.