Fondation CDG. 200 micro-projets primés pour un total de 2,7 millions de DH

Ce sont ainsi 200 micro-projets qui ont été primés pour la 7ème édition du Programme national d’appui aux Activités Génératrices de Revenus via le microcrédit pour un total de 2,7 millions de DH d’aides financières. On apprend qu’au terme de la première étape de sélection, 232 projets ont été jugés conformes aux critères d’éligibilité, et ont été soumis à l’évaluation finale.

Notons que l’évaluation des dossiers par le jury a permis la sélection finale de 200 micro-projets (78 femmes et 122 hommes) répondant aux critères de sélection et au règlement de l’appel à projets arrêtés par le Comité de pilotage du Programme. « Des trophées, des médailles et des certificats de mérite ont également été transmis aux responsables des AMC participantes à cette édition à savoir : Attadamoune, Al Amana, ARDI, Attawfiq, Arrawaj, et Inmaa », précisent les organisateurs.

Rappelons que le Programme national d’appui aux Activités Génératrices de Revenus (AGRs) via le Microcrédit a été initié en 2014 par la Fondation CDG en partenariat avec le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire, la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit et le Fonds Jaïda. Son objectif est de contribuer à la lutte contre l’exclusion sociale des jeunes par la promotion de l’auto-emploi, contribuant ainsi à leur insertion et autonomie économique.

Il s’agit d’une initiative qui permet l’identification et le soutien financier de projets en matière d’AGRs portés par des micro-entrepreneurs, femmes et hommes, accompagnés par les Associations de Microcrédit (AMC), et dont la viabilité et la pertinence ont valu à ces projets un préfinancement de la part de ces dernières.