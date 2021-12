Fondation Renault Maroc. Objectif atteint pour le programme «Tkayes School»

En cette fin d’année 2021, la Fondation Renault Maroc clôture la 8ème édition de son initiative citoyenne de prévention routière «Tkayes School», dont l’objectif est de sensibiliser les usagers de la route dès le plus jeune âge aux dangers de la circulation et de leur inculquer une réelle éducation à la sécurité routière au sein des établissements scolaires publics.

Déployée dans plus de 64 établissements publics dans les régions de Casablanca et Tanger, cette nouvelle édition a profité à plus de 10 200 écoliers de 9 à 13 ans, dépassant ainsi les 50 000 bénéficiaires depuis son lancement en 2015. De manière ludique et créative, les ateliers de sensibilisation «Tkayes School» sont organisés chaque année en collaboration avec des directions provinciales de l’éducation nationale.