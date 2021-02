Fonds Mohammed VI pour l’investissement : adoption d’un projet de décret relatif à sa mise en œuvre

Le dernier Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret n° 2.21.67 relatif à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 76.20 portant création du « Fonds Mohammed VI pour l’investissement ».



« En application des Hautes directives royales et afin d’activer le Plan de relance économique, ce texte comprend des exigences organisationnelles pour l’application de ladite loi », a indiqué Said Amzazi, Porte-parole du gouvernement. « Il s’agit de fixer à 15 milliards de DH le capital initial du Fonds et de définir ses statuts, qui comprennent la liste des premiers administrateurs du Conseil d’administration », a-t-il précisé. Il va sans dire que la relance de l’économie nationale, lourdement impactée par la crise sanitaire, est sur les bons rails d’autant plus que le Fonds Mohammed VI pour l’investissement aura un rôle décisif à jouer.

