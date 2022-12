Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Benchaâboun détaille les actions prioritaires

Mohamed Benchaâboun, Directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, a présenté le modèle de fonctionnement et les actions du fonds lors de son premier Conseil d’administration, tenu récemment.

Ce premier conseil d’Administration a permis de procéder à la création d’un comité d’audit et d’un comité de stratégie et d’investissement et ce, en application des dispositions de l’article 8 de la loi n°76-20 portant création du fonds. De même, Mohamed Benchaâboun a présenté le modèle organisationnel du fonds et ses principales règles de gouvernance. Il a ensuite détaillé le modèle de fonctionnement du fonds, les fondamentaux de son action ainsi que les domaines d’intervention jugés prioritaires, à savoir la restructuration industrielle, l’innovation, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et les partenariats public-privé, l’agriculture et le tourisme.