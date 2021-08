Football. L’emblématique gardien de but Ahmed Belkorchi n’est plus

Triste nouvelle que celle du décès de l’emblématique gardien de but Si Ahmed Belkorchi, connu sous le pseudonyme «Chaoui» et qui s’était taillé une solide réputation durant les années 70 au regard de ses belles parades décisives, tant dans son équipe de Marrakech, que dans l’équipe nationale.

D’aucun se souviennent de ses exploits, notamment lors des phases finales de la CAN 1972 au Cameroun ou pendant la Coupe du monde 1974 à Munich. Il s’était distingué également durant les Olympiades de 1972 à Munich, jusqu’aux éliminatoires de la CAN en 1996.

Ahmed Chaoui est né en 1952 à Derb Dhabashi d’une famille de Marrakech. Sa passion pour le football l’a amené dans les quartiers d’El Bahjah et l’a poussé dans le but du Kawkab Marrakchi à l’âge de treize ans, ses qualités physiques et techniques lui ayant permis de se distinguer aux yeux de tous.

Il a par ailleurs côtoyé la génération des pionniers du ballon rond dans le Royaume dont Moulay Lahcen, Lachhab, Ibn Al-Salih, Abdul Latif Al-Mansouri, et autres Al-Mansouri, Ahmed Bennani Qaqa, Bensaoud, Al-Wardighi…

Il a vécu avec des personnalités de référence de la planète football dont Hajj Miloud, Al-Ayadi, Al-Talbi, Bouziane, Al-Zafarani, mais aussi Lachhab, Karimo, Balogh, Abdullah Busta, Emhamed Labsir, en plus de Barinaga en équipe nationale.

Faut-il se souvenir que Chaoui a porté le maillot de l’équipe nationale au sein de la génération des Becho, Perses, Khalifa, Zahrawi, Boudjemaa, Cala….

La Fondation Mohammed VI pour les Champions du Sport présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille du football marocain et de Marrakech.