Forbes dévoile sa 35ème liste annuelle des milliardaires du monde

Malgré la pandémie que l’on vit depuis plus d’une année, cette année a été une année record pour les plus riches du monde, avec une augmentation de 5 000 milliards de dollars de la richesse et un nombre sans précédent de nouveaux milliardaires.

Forbes a une fois de plus publié sa liste des milliardaires les plus riches du monde. La 35ème liste annuelle des milliardaires les plus riches du monde publié par Forbes a explosé. Le nombre de milliardaires figurant dans le 35ème classement annuel de Forbes a augmenté de 660 pour atteindre 2 755 soit un bond d’environ 30 % par rapport à l’année dernière et 493 d’entre eux sont des nouveaux venus. Sept sur huit sont plus riches qu’ils ne l’étaient avant la pandémie.

Selon le dernier rapport Forbes, 493 nouveaux arrivants ont rejoint la liste des milliardaires les plus riches cette année, ce qui représente environ un nouveau milliardaire toutes les 17 heures, dont 210 en Chine et à Hong Kong et 98 aux États-Unis. L’Inde aurait le troisième plus grand nombre de milliardaires, avec 140.

Les États-Unis continuent donc de compter plus de milliardaires que tout autre pays, avec 724 personnes (contre 614 l’année dernière). La Chine arrive juste derrière avec 698 (dont 71 de Hong Kong et 1 de Macao). L’année dernière, les États-Unis comptaient 614 milliardaires et la Chine 456 (dont 66 de Hong Kong et 1 de Macao). La Chine a progressé de manière remarquable, faisant de Pékin le foyer de plus de milliardaires que partout ailleurs dans le monde, dépassant ainsi la ville de New York. Comme indiqué précédemment, l’Inde compte le troisième plus grand nombre de milliardaires avec 140.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, avec une fortune estimée à 177 milliards de dollars, est en tête de liste pour la quatrième année consécutive. Elon Musk, directeur général de Tesla, est arrivé en deuxième position avec 151 milliards de dollars. Les actions des deux entreprises ont explosé l’année dernière, contribuant largement à la valeur nette des deux hommes et les amenant à se disputer le titre d' »homme le plus riche » sur diverses listes.

Le top 5 est complété par Bernard Arnault (150 milliards de dollars), qui dirige LVMH, un empire de 70 marques de beauté et de mode de luxe, dont Louis Vuitton et Sephora ; Bill Gates (124 milliards de dollars), fondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, la plus grande fondation caritative privée du monde ; et Mark Zuckerberg (97 milliards de dollars), PDG et cofondateur de Facebook.

11%, soit 316, des milliardaires figurant sur la liste Forbes sont des femmes. La plus riche est Françoise Bettencourt Meyers, la petite-fille française du fondateur de L’Oréal, le géant des cosmétiques et des soins personnels, qui possède une valeur nette de 73,6 milliards de dollars. Alice Walton, fille du fondateur de Walmart, est deuxième avec 61,8 milliards de dollars. Mackenzie Scott, auteur et ex-femme de Bezos, est troisième avec 53 milliards de dollars.