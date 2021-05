Ford et Ford Fund soutiennent le programme du «Sport Social Innovation Lab.»

Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, Ford Motor Company a dédié d’importantes ressources afin d’aider les communautés mondiales et les organisations humanitaires impliquées dans l’aide aux membres les plus vulnérables de la société. Précisément par le biais de son partenaire mondial GlobalGiving, Ford Motor Company Fund, la branche philanthropique du constructeur américain, vient d’étendre son appui à la communauté.

Elle vient d’effectuer un don de près de 400 ​​000 DH pour soutenir le programme «Sport Social Innovation Lab.» (SSIL) lancé par TIBU Maroc. Faut-il souligner que le SSIL est le premier incubateur entièrement dédié aux jeunes désireux de lancer des initiatives entrepreneuriales répondant aux enjeux sociaux et environnementaux par le sport. Le SSIL promeut la création de start-up dans plusieurs registres comme «sport et éducation», «sport et santé», «sport et technologie» et «sport et environnement».

«Cette année a été particulièrement difficile pour les jeunes en raison de l’impact de la pandémie de la COVID-19. Au fil des années, et en particulier en cette période sans précédent, le Fonds Ford travaille avec des organisations à but non lucratif pour soutenir les communautés dans le besoin», a précisé Achraf El Boustani. Et le Directeur Général de Ford Afrique -Direct Markets de poursuivre : «en tant que tel, nous avons été vraiment inspirés par le travail de TIBU Maroc et nous sommes convaincus que notre subvention au Sport Social Innovation Lab contribuera grandement à soutenir les jeunes entrepreneurs, tout en aidant à déployer des projets socio-économiques qui profiteront à toute la région de l’Afrique du Nord».

Rappelons que le Sport Social Innovation Lab est ouvert aux jeunes Marocains âgés de 20 à 35 ans qui proposent des idées sportives innovantes conçues pour répondre à des problématiques sociales, régionales ou nationales. Aussi, pour l’édition 2021, pas moins de 15 projets seront soutenus. Plus de 50 experts nationaux et internationaux seront mis à disposition des jeunes entrepreneurs pour les accompagner et les épauler tout au long de leur parcours.

«Chez TIBU Maroc, nous sommes convaincus que l’entrepreneuriat peut jouer un rôle important dans la transformation de la vie des jeunes et des populations, en apportant des solutions économiques et sociétales innovantes. Nous sommes très heureux de mener cette nouvelle initiative innovante avec Ford, qui veut libérer le potentiel de la jeunesse marocaine à travers ce partenariat», a déclaré Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président fondateur de l’ONG TIBU Maroc.

Toujours est-il que le SSIL accueillera une série d’événements tout au long de l’année. Premièrement, le « Sports Business Game » : un concours destiné à interpeller les jeunes universitaires autour de projets d’entrepreneuriat liés à l’industrie du sport. Deuxièmement, le « Regional Sports Hackathon » qui vise le développement régional et territorial par le sport et qui se focalise sur les pratiques physiques les plus répandues au niveau local. Et enfin, les « Sports Talks » qui sont une série de conférences, séminaires et ateliers organisés pour le grand public, réunissant des experts renommés, des écrivains dans le domaine du sport, voire des porteurs de projets performants.

«Nous saluons cette belle initiative entre TIBU Maroc et Ford Motor Company pour financer le « Sport Social Innovation Lab.» au Maroc. Cette initiative n’est que l’un des nombreux exemples de la manière dont les entreprises américaines opérant au Maroc apportent non seulement des investissements, des emplois de qualité et une technologie de classe mondiale, mais aussi un esprit de partenariat et d’engagement avec leurs partenaires et communautés au Maroc», a déclaré Alex Black, chargé des Affaires politiques et économiques au Consulat des États-Unis à Casablanca.