Ford Focus restylée. Elle mise sur de nouveaux atouts

Plusieurs nouveautés stylistiques viennent agrémenter la carrosserie de la Focus restylée au rang desquelles les nouveaux phares à LED joliment crayonnés, la calandre supérieure plus large, mais aussi les feux de brouillard intégrés qui présentent une signature lumineuse distinctive. Globalement, la partie arrière n’a pas été oubliée avec notamment la présence de feux arrière à LED redessinés, du plus effet.

Scama, l’importateur de Ford (Groupe Auto Hall) vient tout juste de dévoiler dans le Royaume la nouvelle Focus restylée. Outre son design qui évolue par petites touches, la compacte-phare de la firme à l’ovale bleu mise également sur sa connectivité de pointe, sur ses aides à la conduite de belle facture et sur sa motorisation plus efficiente.

A vrai dire, Ford s’est attelé à proposer en matière de design une approche plus exclusive qu’auparavant, chacune d’entre elles bénéficiant d’éléments de style qui expriment leur propre personnalité. Ainsi, celle et ceux qui préfèrent opter pour une touche esthétique plus sportive jetteront leur dévolu la finition ST-Line qui étrenne, entre autres,une calandre en nid d’abeille d’un noir brillant ainsi que des ouïes latérales plus larges. De même que la finition Active s’inspire du design des SUV pour une apparence plus robuste comme en atteste la hauteur de caisse élevée et le revêtement de carrosserie noir.

A bord, cette compacte préserve plusieurs qualités qui ont contribué à son succès, comme l’espace et le confort. C’est surtout l’environnement multimédia qui a été mis à jour. En effet, elle accueille la nouvelle génération de la technologie SYNC 4, permettant une connectivité sans fil en plus d’une commande vocale dotée d’une compréhension du langage naturel.

Par ailleurs, le SYNC 4 s’appuie sur un tout nouvel écran central format paysage de 13,2 pouces, doté d’une interface intuitive, une technologie compatible avec les mises à jour logiciel sans fil Ford Power-Up pour améliorer les fonctionnalités au fil du temps. Le système offre également une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, permettant une intégration transparente entre le smartphone et SYNC 4.

Sous le capot, on retrouve une motorisation diesel 1,5 litre EcoBlue de 120 chevaux, compatible avec les normes Euro 6 et disponible au choix avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports (sur la version Connected et Connected Plus) ou automatique à 8 rapports (sur les versions Active et ST Line).

«L’expérience client autour de nos modèles, reste au cœur de nos préoccupations et nous avons l’ambition d’investir fortement dans l’amélioration continue de l’efficience de nos moteurs et du design de nos véhicules ainsi que dans l’innovation technologique» a déclaré pour l’occasion Achraf El Boustani, Directeur Général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne.

«La gamme diversifiée que nous lançons, ainsi que les équipements généreux, raviront les clients de la Nouvelle Ford Focus», a précisé pour sa part Abdelouahab Ennaciri, Directeur Général de Scama-Autohall. La grille tarifaire de la Ford Focus (prix de lancement) débute à partir de 236 000 DH TTC pour la version Connected, 256 000 DH TTC pour la version Connected Plus et 306 000 DH TTC pour les versions Active et ST Line. Une tarification