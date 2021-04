Ford Mustang : doublement titrée

Pour la seconde année consécutive, la Ford Mustang a décroché le titre de voiture de sport la plus vendue au monde. Elle conserve par ailleurs son titre de coupé sport le plus écoulé sur la planète, et ce, pour la 6ème année consécutive.

Venant de fêter son 57ème anniversaire le 10 avril courant, cette mythique sportive affiche des scores de ventes enviables avec plus de 80 577 unités écoulées en 2020. Soit 15,1% du marché des coupés sport contre 14,8% totalisés par la sportive de la firme à l’ovale bleu une année auparavant.

«Les passionnés de voitures hautes performances ont démontré une fois de plus leur amour pour la Mustang» s’est exprimé Hau Thai-Tang, Directeur de la plateforme de produits et des Opérations chez Ford Motor Company. «Malgré une année difficile pour l’ensemble du secteur automobile en raison de la pandémie liée à la Covid-19, la Mustang a réussi à tirer son épingle du jeu en réalisant d’excellentes performances en termes de ventes, augmentant ainsi sa part sur le marché mondial des voitures de sport», a-t-il ajouté.

Faut-il préciser que les ventes des déclinaisons Bullit et Shelby de la Mustang ont augmenté de 52,7% à fin 2020 par rapport à 2019. Aussi, le constructeur américain entend perpétrer ce succès à travers des modèles produits en édition limitée à l’instar de la nouvelle Mustang Mach 1 qui a fait récemment, et avec succès, son entrée dans la gamme.

A noter que les États-Unis demeurent le marché le plus important pour la Ford Mustang, représentant environ trois quarts de ses ventes au niveau mondial. Par ailleurs, l’augmentation des ventes sur divers marchés européens a également permis à la Mustang de conserver son titre de voiture de sport la plus vendue à travers le monde.