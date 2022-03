Ford Ranger Raptor. Prêt à dompter tous les terrains 

À bord, le Raptor met l’accent sur les performances tout terrain. La cabine comprend de tous nouveaux sièges sport censés améliorer le confort et offrir un maintien optimal dans les virages à grande vitesse. Il va sans dire, que les dernières technologies numériques viennent agrémenter l’engin, comme en atteste notamment l’écran tactile central de 12,1 pouces doté du système de connectivité et de divertissement Ford SYNC de nouvelle génération. Un système qui offre la compatibilité sans fil Apple Carplay et Android Auto, ainsi qu’un système audio à huit haut-parleurs.

Belle surprise sous le capot avec la présence d’un tout nouveau moteur essence EcoBoost V6 bi-turbo de 3,0 litres, spécialement conçu par Ford Performance. Il délivre jusqu’à 288 chevaux et 491 Nm de couple et est animé par une boîte de vitesses automatique à 10 rapports.

Les ingénieurs ont intégralement repensé la suspension : de nouveaux bras robustes et légers en aluminium, une suspension avant et arrière à long débattement et une extrémité arrière spécifique ont été conçus pour offrir plus de contrôle à grande vitesse sur les terrains accidentés.

Pour la première fois, le Ranger Raptor bénéficie d’un système e-AWD, une toute nouvelle boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique, combinée à des blocages de différentiels avant et arrière.

Jusqu’à sept modes de conduite sont sélectionnables, dont le mode Baja orienté tout-terrain, qui configure les systèmes électroniques du véhicule pour des performances ultimes lors de trajets hors route à grande vitesse. Chaque mode de conduite sélectionnable ajuste un certain nombre d’éléments du moteur et de la transmission à la sensibilité et à l’étalonnage de l’ABS, aux commandes de traction et de stabilité, à l’actionnement des soupapes d’échappement, ainsi qu’à la direction et à la réponse de l’accélérateur.

Le tout nouveau Ranger Raptor amorcera sa commercialisation sur le vieux continent avec des livraisons aux clients prévues à partir du dernier trimestre 2022.