Formation : la Fondation Phosboucraâ opte pour le distanciel

Les Learnings Centers de la Fondation Phosboucraâ ont accueilli en mode distanciel la 7ème promotion du parcours Formations Métiers. Cette année, l’édition 2021 se distingue par la participation pour la première fois des jeunes issus de la région de Guelmim Oued-Noun aux côtés des jeunes de Laâyoune et de Dakhla.

Les Learnings Centers de la Fondation Phosboucraâ ont accueilli le mercredi 7 avril 2021, en mode distanciel, la 7ème promotion du parcours Formations Métiers. Cette année, l’édition 2021 se distingue par la participation pour la première fois des jeunes issus de la région de Guelmim Oued-Noun, à côté des jeunes de Laâyoune et de Dakhla. L’accueil de ces nouveaux adhérents a été facilité par la mise en place de la plateforme de formation à distance « L’Formation MenDarek » en mars 2020 en réponse à la pandémie du Covid-19. En faisant migrer les programmes et les formations de ses Learning Centers vers le digital, la Fondation Phosboucraâ a préparé l’ouverture de ses services à tous les aspirants des régions du Sud. Ainsi, sur un total de 120 inscrits, ils sont aujourd’hui 26 adhérents issus de la région de Guelmim Oued-Noun à prendre part aux Formations Métiers. Ouvert aux jeunes âgées de 18 à 35 ans, le parcours Formations Métiers lancé depuis 2017 est un des services proposés par les Learning Centers de la Fondation Phosboucraâ pour développer les compétences techniques des jeunes des régions du Sud dans des secteurs porteurs, notamment ceux en lien avec la transformation numérique. Le parcours inclut 3 types de formation : marketing digital, infographie et comptabilité SAGE. L’approche pédagogique est axée sur le côté pratique. Néanmoins, elle ne concerne pas uniquement le développement des compétences techniques, elle comprend également deux autres volets importants qui visent à favoriser l’autonomie des jeunes et à valoriser leurs profils.

En plus des modules techniques, des modules transverses dédiés au développement personnel (Soft Skills) et à l’initiation à l’entrepreneuriat sont programmés tout le long du parcours Formations Métiers. Les modules soft skills couvrent l’apprentissage des langues étrangères (anglais et français), les techniques de communication, de prise parole en public et de présentation, la gestion du temps et des problèmes, et la capacité de mettre en place des objectifs bien précis. Le module entrepreneuriat vise à stimuler la fibre entrepreneuriale chez les adhérents. L’objectif est de préparer les jeunes à mieux appréhender le milieu professionnel en les dotant d’un esprit entrepreneurial et à inciter les plus entreprenants à créer leur propre projet professionnel. Pour l’édition 2021, les adhérents du parcours Formations Métiers auront l’occasion de participer à des ateliers de Creative Capacity Building du MIT D-Lab (CCB). Le programme CCB visera à faire émerger des idées de projets et des solutions qui pourront aboutir à des projets économiques.

A noter qu’à ce jour, les Formations Métiers des Learning Centers de la Fondation Phosboucraâ ont profité à environ 600 jeunes issus des régions du Sud. Le succès de ces formations s’explique par la qualité du programme et l’engagement des équipes des Learning Centers. Ces équipes assurent un accompagnement soutenu qui s’est encore renforcé avec la migration vers la formation à distance. Avant le démarrage des formations, les équipes dédient un temps important à s’assurer que tous les inscrits se familiarisent avec la plateforme e-learning et avec le mode de conférence à distance. En cours de parcours, les équipes des Learning Centers suivent de près l’évolution de chaque adhérent et procèdent à une évaluation régulière de leur présence et de leur apprentissage afin de favoriser leur réussite. La Fondation Phosboucraâ, à travers ses Learning Centers à Laâyoune et à Dakhla qui ont profité à ce jour à plus de 15.000 bénéficiaires tous parcours confondus, continue de mobiliser toutes ses ressources pour servir au mieux ses communautés, avec toute l’innovation et la créativité nécessaires.