Forsa : appels d’offres infructueux pour la sélection des institutions de financements

La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a déclaré « infructueux » les appels d’offres pour la sélection des institutions de financement dans le cadre du programme Forsa. Ces dernières ont pour missions l’octroi des crédits, le suivi post-crédit des bénéficiaires sur la durée de réalisation de leurs programmes, et le recouvrement des créances sur la durée du crédit.

La SMIT a procédé à l’ouverture des plus relatifs aux appels d’offres pour la sélection des institutions de financement. Sur 10 des 12 régions, les AO ont été déclarés infructueux, en attendant les résultats des régions de Drâa-Tafilalet et Béni Mellal-Khénifra. Attawfiq microfinance et Al Amana microfinance sont les deux institutions à avoir déposé des plis.