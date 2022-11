Forum Africain de l’Investissement hôtelier : La destination Maroc pourrait être hissée au top niveau mondial

Considéré comme la plaque tournante des leaders de l’hôtellerie en Afrique, l’AHIF attire plus de 300 participants de plus de 30 pays, investisseurs hôteliers et immobiliers, propriétaires et promoteurs, directeurs généraux d’opérateurs hôteliers mondiaux et des services de conseil de premier plan de tout le continent africain et au-delà. L’événement crée indéniablement un dialogue et stimule les transactions entre les investisseurs internationaux et les propriétaires d’hôtels sur tout le continent africain.

La baie de Taghazout a vu le lancement de l’édition 2022 du Forum Africain de l’Investissement hôtelier. Ce forum vise à mettre en exergue les potentialités touristiques du Royaume qui ambitionne de se hisser au rang des destinations touristiques les plus prisées et les plus fréquentées au monde.

Initiée et co-organisée par la Société marocaine de l’ingénierie touristique (SMIT) et Bench Event, cette édition « post-pandémie » met en avant les avantages touristiques du Royaume et permettra d’attirer des investissements pour le secteur. « Il n’y a jamais eu de meilleur contexte pour investir dans le tourisme au Maroc, du fait de l’impulsion donnée sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux différentes parties prenantes pour dynamiser les investissements privés, ainsi que le lancement de la nouvelle charte de l’investissement », a indiqué Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, dans son allocution inaugurale de cet événement. Cet accompagnement renforcera le dynamisme des programmes publics et leur impact sur l’attractivité de notre pays pour les investisseurs privés, a-t-il poursuivi ajoutant que l’investissement touristique public et privé devra participer au développement du secteur, tout en insistant sur le rôle stratégique qu’il doit jouer.

L’ambition de doubler le nombre d’arrivées d’ici 2030 est une vision ambitieuse, toutefois, elle est à la hauteur du potentiel touristique et de l’attractivité du Maroc. A cet effet, Fatim-Zahra Ammor a révélé qu’au-delà du renforcement du transport aérien et de la structuration de son offre, une feuille de route coordonnée du secteur placera les investissements au cœur du développement.

La croissance des infrastructures joue un rôle important dans le déploiement de la logistique. En ce sens, le ministre des Transports et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a souligné la nécessité de parfaire la connectivité entre les villes, ce qui pourrait améliorer les indicateurs touristiques dans certaines régions. « Le Maroc œuvre de façon permanente à moderniser et à développer son réseau ferroviaire et son offre de transport aérien », a-t-il annoncé. Les progrès en termes de performance, de qualité de service, de compétitivité et d’attractivité sont indéniables tant pour les clients voyageurs que pour les acteurs économiques.

De plus, le président de la Région Souss-Massa-Daraa, Karim Achengli, présent à la rencontre, a indiqué que les projets de régionalisation avancée jouent un rôle fondamental dans le développement du tourisme afin d’assurer un certain équilibre d’attractivité entre les régions, pour une montée en gamme de la destination Maroc. Non seulement il faut revoir le produit touristique, mais aussi le diversifier afin qu’il puisse répondre aux besoins et attentes d’une plus large cible. L’offre devra être enrichie en incluant plus d’activités et plus d’animations « car on ne peut pas vendre que le soleil ».

Il faut miser sur les spécificités et les atouts de chaque région, « l’avenir c’est le tourisme. Il faut donc créer, réfléchir à créer de la valeur ajoutée », conclut Achengli.