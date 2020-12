Forum en ligne sur le tourisme post-pandémique entre la Chine et le Maroc [Vidéo]

Un forum organisé par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et le ministère marocain du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale sur le thème de la coopération touristique entre les deux pays s’est tenu en ligne via une plateforme de médias numériques.

Plus de 150 participants du secteur du tourisme, du service diplomatique et des instituts de recherche des deux pays ont assisté à la conférence. L’événement comprenait une table ronde et des expositions en ligne. À cause de la pandémie du Covid-19, les participants ont concentré leux échanges autour des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter une reprise complète de l’industrie du voyage, ainsi que sur les perspectives de coopération future dans le secteur du tourisme post-pandémique entre la Chine et le Maroc.

Lire aussi | Meilleure modélisation Covid-19 : les Marocains Omar Skali Lami et Hamza Tazi Bouardi reviennent sur leurs contributions

Zhang Xu, vice-ministre chinois de la Culture et du Tourisme, a déclaré que l’objectif est de se concentrer sur les nouvelles tendances et les points de croissance de la coopération touristique sino-marocaine qui ont émergé après le déclenchement de la pandémie. « Le forum est un événement important pour redynamiser les échanges culturels et interpersonnels entre les deux pays et nous espérons qu’un partenariat plus stratégique et pragmatique dans le secteur de la coopération touristique entre la Chine et le Maroc voit le jour », a déclaré le vice-ministre.

De son coté, Nadia Fettah , ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, a souligné dans son discours que la Chine et le Maroc, en tant que deux grandes civilisations, entretiennent une amitié de longue date. Elle a ajouté que la coopération touristique entre les deux pays a été particulièrement étroite ces dernières années. En tant que respectivement plus grand pays de tourisme récepteur en Afrique et plus grand pays de tourisme émetteur au monde, le Maroc et la Chine devraient promouvoir une coopération plus approfondie, a noté Nadia Fettah.

Lire aussi | Nawfal Bendefa, PDG d’Aradei Capital : « Nous recevons de l’enthousiasme et de l’intérêt de la part des investisseurs »