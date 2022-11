France. Des retraités fuient l’hiver coûteux pour le Maroc [Vidéo]

Pour dépenser un peu moins en période d’inflation, des retraités ont choisi de quitter la France pour le Maroc le temps de l’hiver. Même avec la hausse des prix sur place, leur pouvoir d’achat est bien supérieur à celui qu’ils ont en France, raconte la chaîne de télévision paneuropéenne multilingue d’information internationale en continu Euronews dans un reportage intitulé « Soleil et prix bas : des retraités français font le choix de passer l’hiver au Maroc ». « Avec 340 jours de soleil par an et dix degrés, quand il fait froid, la région d’Agadir attire les Français. Certains y passent même l’hiver », indique le reportage.

En pleine flambée des prix de l’énergie dans l’Hexagone, de plus en plus de retraités français, quittent leur pays pour le Maroc avec ses prix attractifs, ses températures clémentes… , selon Euronews.

La chaîne évoque plusieurs histoires de retraités français qui apprécient tout particulièrement le Maroc, avant tout pour la douceur du climat et la vie peu chère, ainsi que pour sa relative proximité, les deux pays n’étant séparés que de 3.000 kilomètres. Comme, par exemple, Marie-Claude originaire de Clermont-Ferrand. Son mobil-home de 80 mètres carrés tout équipé lui a coûté 60 000 euros. « J’ai le mobil-home avec la salle de bain, le bureau, une chambre d’amis, les toilettes et ma chambre », explique Marie-Claude Breton- retraitée française. Sur sa terrasse, elle retrouve ses amies. Pour elles, le calcul est simple : il n’y a que des avantages à passer l’hiver au Maroc : « Le soleil, la plage, les copines, les relations qu’on noue, tout (…) Il faut se rappeler qu’en hiver quand on achète des vêtements chauds en France, ça coûte plus cher qu’un short et un tee-shirt ici. Les tongs sont moins chères qu’une paire de bottes doublées », souligne Véronique Bossis, retraitée française.

Le calcul financier, Marie-Claude l’a fait aussi. Elle économise 170 euros par mois en chauffage et frais liés à sa maison. Et ce n’est que pour le logement. Dans le souk d’Agadir, les prix des fruits et légumes sont imbattables. Des clémentines et des tomates à 5 dirhams soit 50 centimes d’euros, des courgettes à 80 centimes d’euros le kilo, l’économie sur les denrées alimentaires est bien réelle. Avec 340 jours de soleil par an et une dizaine de degrés quand il fait froid, le Maroc est un eldorado pour un grand nombre de retraités français. Seul bémol, le prix de l’essence a fortement augmenté dans le pays ces derniers temps, atteignant plus d’un euro et demi le litre, précise le reportage.