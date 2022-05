France. Elisabeth Borne nommée à la tête du gouvernement

Emmanuel Macron a nommé ce 16 mai courant la ministre du Travail Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Il s’agit de la deuxième femme à accéder à ces fonctions en France, à un mois des élections législatives.



Le président françaisl’a donc chargée de former un gouvernement. La passation de pouvoirs entre Mme Borne le Premier ministre sortant Jean Castex, qui avait présenté dans l’après-midi sa démission au chef de l’Etat, s’est effectuée en fin d’après-midi.

«Il faut agir plus vite et plus fort face au défi climatique et écologique», a déclaré pour ses premiers mots la nouvelle Première ministre, appelant à le faire «en associant encore davantage les forces vives du pays». Par ailleurs, Mme Borne a rendu hommage à sa devancière Edith Cresson, seule femme à avoir exercé ces fonctions, de 1991 à 1992, sous la mandature de François Mitterrand.