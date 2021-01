France : Google va rémunérer une partie de la presse

Google a signé un accord cadre ouvrant la voie à la rémunération de la presse quotidienne française au titre du « droit voisin », ce nouveau droit similaire au droit d’auteur créé en 2019 et qui a donné lieu à des négociations mouvementées entre les éditeurs de presse et le géant du Net.



Cet accord a été signé entre Google et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), principale organisation professionnelle de la presse française, qui représente notamment les quotidiens nationaux et régionaux. Il s’agit de « l’aboutissement de nombreux mois de négociations dans le cadre fixé par l’Autorité de la concurrence », ont souligné les signataires.

Cet accord « fixe le cadre dans lequel Google négociera des accords individuels de licence avec les membres » de l’Apig, pour les publications reconnues « d’information politique et générale », expliquent les signataires. Ces licences « couvriront les droits voisins, et ouvriront en outre aux journaux l’accès à News Showcase », ce programme dans lequel Google rémunère des médias pour une sélection de contenus enrichis. Reste à savoir le montant de cette manne, les données financières de l’accord étant confidentielles. Contactés par l’AFP, Google et l’Apig n’ont fourni aucune précision.

La rémunération des éditeurs sera calculée individuellement et « basée sur des critères tels que, par exemple, la contribution à l’information politique et générale, le volume quotidien de publications ou encore l’audience Internet mensuelle ».

Avec AFP