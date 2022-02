France. Les réservations vers le Maroc redémarrent en trombe !

Avec la réouverture des frontières marocaines, le 7 février dernier, le tourisme marocain est parti pour retrouver des couleurs. Sur la France, principal marché émetteur de touristes vers le Maroc, le Royaume cartonne, du moins en croire Transavia, la compagnie low-cost d’Air France.

Comme aiment le rappeler les professionnels du tourisme, lorsque le marché français s’enrhume, la destination Maroc attrape la grippe. Représentant plus de 30 % des flux, la France demeure le premier marché émetteur de touristes vers le Maroc. En 2019 (dernière année avant la pandémie), l’Hexagone a émis vers le Royaume plus de 4,2 millions de visiteurs, soit 31% de part de marché. Ainsi, depuis que le Royaume a réouvert ses frontières, le 7 février dernier, les opérateurs touristiques ont les yeux rivés sur ce marché. Très bonne nouvelle pour la destination : le Maroc cartonne. En tout cas auprès de Transavia, la compagnie low cost d’Air France. Nicolas Henin, directeur général adjoint commercial de Transavia, interrogé par le Figaro explique que « cette annonce de réouverture des frontières a eu un effet immédiat sur les réservations à destination du Maroc : elles ont explosé. » La destination a toujours été parmi les plus appréciées des Français. Mais en ce moment, c’est démentiel. « Le phénomène s’est manifesté tout au long de l’année : au mois de janvier, on dénombrait entre 400 et 500 réservations quotidiennes vers le Maroc. Depuis l’annonce, nous en dénombrons entre 4000 et 5000 », ajoute le dirigeant au quotidien.