France. Les tests PCR et antigéniques resteront gratuits pour les Français de l’étranger

Le secrétaire d’État chargé des Français de l’Étranger et de la Francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne a adressé aux conseillers des Français de l’étranger une lettre où il explique que les tests PCR et antigéniques resteront gratuits pour les Français de l’étranger de passage alors qu’ils sont payants pour les non-résidents non nationaux. Le secrétaire d’État souligne également qu’une équivalence au passe sanitaire européen pour les Français de l’étranger disposant d’uns schéma vaccinal complet avec un vaccin homologué par l’Agence européenne du Médicament ou équivalent est en cours d’étude.

À noter qu’à partir de l’automne, les tests PCR « de confort » (réalisés par précaution) seront payants en France, sauf prescription médicale. Lundi dernier, Emmanuel Macron, président de la France, a annoncé qu' »à partir du début du mois d’août, le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets », expliquant que « seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux qu’ils soient clients, usagers ou salariés ».

