France. Une troisième dose dès septembre pour les personnes déjà vaccinées

Les personnes ayant déjà reçu leurs 2 doses de vaccin anti-covid depuis plusieurs mois pourront recevoir une 3ème dose dès la rentrée. Aussi, le pass sanitaire a-t-il été étendu à d’autres lieux comme les restaurants, les cinémas…

Le président français a annoncé dans une allocution le 12 juillet que la vaccination sera obligatoire pour les personnels soignants et non soignants qui travaillent en contact avec des personnes fragiles (hôpitaux, cliniques, EPHAD et professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile). « Pour tous ceux concernés, ils auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner. En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd’hui et nos commandes continuent d’arriver.C’est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres », a déclaré Emmanuel Macron.

Le chef d’Etat français a aussi évoqué la question du rappel vaccinal. « Une campagne de rappel débutera dès la rentrée pour les personnes vaccinées en janvier et février et les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre », a-t-il précisé. « Nous sommes confrontés à une reprise forte de l’épidémie. Si nous n’agissons pas dès aujourd’hui, le nombre de cas va augmenter inévitablement et augmenté le nombre d’admissions dans les hôpitaux », a indiqué Emmanuel Macron, ajoutant que « plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d’espace aux virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations et plus nous éviterons d’autres mutations du virus, peut-être plus dangereux encore ». Le président a de même annoncé que le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes dès le 21 juillet.

