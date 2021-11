Franck Riester en visite au Maroc les 22 et 23 novembre

Le ministre français délégué au Commerce extérieur effectuera une courte visite à Casablanca et Rabat, ces 22 et 23 novembre. Au programme, des rencontres avec le patronat, mais aussi avec les ministres Ryad Mezzour et Mohcine Jazouli pour “échanger concrètement sur les pistes d’avenir” du partenariat franco-marocain.

Afin d’évoquer les sujets d’avenir du partenariat d’exception franco-marocain et de rencontrer ses nouveaux homologues marocains, le ministre délégué auprès du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français, en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester, se rendra à Casablanca et à Rabat les lundi 22 et mardi 23 novembre, indique un communiqué de l’Ambassade de France au Maroc. Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la précédente visite du ministre il y a un an (octobre 2020), qui était son premier déplacement hors de l’Union européenne, souligne la même source

Lire aussi |Biden rejette une proposition limitant la coopération militaire avec le Maroc

Franck Riester s’entretiendra, le mardi 23 novembre à Rabat, avec Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi qu’avec Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Des échanges qui, d’après la communication de la chancellerie française, constitueront l’occasion “de faire le point” sur la relation économique bilatérale et “d’échanger concrètement sur les pistes d’avenir pour renouveler et renforcer” le partenariat entre les deux pays.

Aujourd’hui, 22 Novembre, le ministre français s’entretiendra avec différentes figures du patronat marocain à Casablanca. Franck Riester rencontrera Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et devrait échanger avec un panel sélectionné de chefs d’entreprise à Casablanca.

Il aura un moment d’échange avec France Business, la communauté d’affaires française au Maroc, ainsi que tous les acteurs qui les accompagnent dans leur développement, pour mesurer les opportunités de coopération avec le secteur privé marocain. Dans la même journée, le ministre devrait également visiter l’espace d’innovation La Factory afin “d’apprécier le dynamisme de l’écosystème de startups marocaines”, indique la communication.

Le ministre avait récemment pris position au sujet la décision d’annulation, le 29 septembre par le Tribunal européen, des accords agricoles et de pêche avec le Maroc. Un jugement qui faisait suite aux recours déposés par le mouvement séparatiste du Polisario en mars 2019 visant les accords agricoles et de pêche qui lient le Maroc à l’Union européenne et qui incluent le Sahara.

Interpellé par le député de la neuvième circonscription des Français établis hors de France, M’jid El Guerrab, sur ce sujet, Franck Riester avait annoncé que la France soutient l’appel du Maroc contre le jugement du tribunal européen. “La France est un partenaire privilégié du Maroc et nous voulons absolument soutenir toutes les démarches qui assurent la stabilité des relations entre l’Union européenne et le Maroc”, avait-il estimé.

Lire aussi |TGCC rejoint la bourse de Casablanca

Quelques semaines après avoir effectué une tournée de deux semaines dans différents pays d’Afrique de l’Est, Franck Riester est donc attendu pour consolider le partenariat économique entre les deux pays. La France reste le deuxième fournisseur du Royaume, détenant 12,2 % des parts de marché derrière l’Espagne (15,6 %).