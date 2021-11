French Business Group arrive au Maroc

Centre de formation français spécialisé dans la création et le développement d’entreprises avec une spécificité pour les métiers de l’accompagnement, French Business Group (FBG) débarque au Maroc avec une approche particulière, pour mettre à la disposition des entrepreneurs et futurs entrepreneurs du domaine de l’accompagnement, des formations pointues orientées marché et basées sur le principe de l’autonomie entrepreneuriale.

Enfants d’immigrés marocains, nés en France dans les années 1990, les deux cofondateurs de French Business Group, Tamimy Sarah et Jawad Bettioui, ont décidé d’implanter leur centre de formation au Maroc.

Ils entendent à travers mettre en route à travers FBG « un concept inédit qui consiste à proposer des formations à certification européenne dans le Royaume en effectuant des séjours de formation pour les candidats français.

Autrement dit, le Centre se propose de former les marocains à l’entrepreneuriat en amenant les élèves français et européens lors des sessions de formation à Casablanca.

Un moyen pour les dirigeants du French Business Group d’apporter leur pierre à l’édifice du développement que connait le Maroc à tous les niveaux.

Selon Tamimy Sarah, cofondatrice de FBG, au-delà de ce format où la donne s’inverse, le contenu des formations permettra à chaque participant d’effectuer un bilan de compétence et psychologique complet. FBG propose des formations pour permettre aux sociétés de recruter de manière différente à l’image des méthodes de recrutement profilage aux Etats-Unis, ajoute-t-elle.

En attendant, les dirigeants de FBG prévoient de lancer en grande pompe leur concept au Maroc le 11 décembre prochain dans un grand palace de la capitale économique en présence de plusieurs personnalités publiques et politiques, d’humoriste et d’influenceurs.