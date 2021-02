Freshtom : un réel ambassadeur des fruits et légumes marocains en Allemagne

Alors que les exportations marocaines vers l’Allemagne montent en puissance depuis quelques années, une jeune PME allemande cherche à surfer sur la bonne presse des produits marocains au pays de Goethe.

En effet, Freshtom LLC, une nouvelle société d’importation de fruits et légumes basée à Wuppertal, (ville moyenne du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) se positionne depuis l’été dernier, comme une société spécialisée dans l’import de produits frais marocains pour les commercialiser directement jusqu’aux marchés de détail. En quelques mois à peine, le succès a été des plus inattendus avec plusieurs dizaines de tonnes écoulées d’aubergines, de poivrons, de courgettes ou de tomates. Une prouesse qui doit la part belle à la bonne connaissance du marché européen des fruits et légumes des deux promoteurs de Freshtom LLC et qui ne sont autres que deux frères marocains, en l’occurrence Yassine Mohamed et Archi.

Aussi, ce duo qui a déjà réussi à percer sur les marchés néerlandais et français à travers la société Fresh Produce, compte cette fois-ci rééditer sa performance sur un terrain beaucoup plus compliqué, mais plus vaste et prometteur qu’est le marché allemand où l’export des tomates marocaines (pour ne prendre que cet exemple) est passé de 27.085 tonnes en 2010 à 40.081 tonnes en 2019, enregistrant ainsi, l’une des meilleures performances de ce fruit phare de notre agriculture. Leur pari est de se concentrer principalement sur l’importation directe à partir des zones de culture du Maroc (où des partenariats solides avec de grands agriculteurs ont été d’ores et déjà noués) en agissant uniquement en tant qu’agence d’importation qui livre les marchandises – selon les besoins du client – directement au commerce, sans stockage intermédiaire. Ce qui garantit une fraîcheur incomparable pour ce qui est des produits importés.

Après le succès éclatant des premiers mois, les frères Archi comptent diversifier, dès le mois de mars, la palette des produits importés du Maroc par Freshtom LLC, dans les pastèques et, dans la foulée, fruits à noyau, fruits à chair tendre et agrumes. Des produits qui sont tous certifiés Global Gap, une norme de plus en plus répandue sur le marché européen et qui couvre toutes les étapes de la production, depuis les activités de pré-récolte jusqu’à la manutention, l’emballage et l’entreposage des produits après récolte. Bon vent à Freshtom !