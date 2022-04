Fret maritime : le confinement en Chine prolonge la crise des importateurs marocains

Flambée des prix du transport maritime, hausse des prix des marchandises, embouteillages au niveau des ports,… l’équation de la problématique du transport maritime est compliquée et lourde de conséquences pour les importateurs de produits en provenance de la Chine et d’autres pays asiatiques. Les opérateurs souffre des mêmes maux depuis le début de la crise du Covid, situation exacerbée par les répercussions de la crise en Ukraine et le confinement de plusieurs mégalopoles chinoises.

La logistique mondiale s’engouffre dans une crise à ne plus finir. Dans le contexte actuel caractérisé par la guerre en Ukraine et le nouveau confinement de Shangaï qui dure depuis fin mars, la situation liée au fret maritime ne s’améliore guère et les opérateurs continuent à en subir les conséquences. Une situation impactant à la fois les importations et les exportations marocaines, ainsi que le consommateur.

Le confinement de la capitale économique et financière chinoise est un coup dur. La plupart des usines ont arrêté d’essayer de produire quoi que ce soit : elles ne peuvent plus s’approvisionner en matériaux et en pièces détachées, et ne peuvent pas livrer leurs produits.

« La situation ne s’est guère améliorée. Il y a de la capacité maintenant qui est sur le marché mais ce qui va peut-être nuire ou ne pas arranger les choses c’est le confinement en Chine. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, on se retrouve par conséquent avec les mêmes problèmes qu’il y a un an ou deux », explique Younes Lamarti, DG de Bolloré Transport et Logistique Maroc et Directeur du Développement Afrique du Nord.

« On payait le conteneur avant à 40.000 – 45.000 dh. Maintenant le prix a stagné aux alentours de 200.000 dh pour un container 40 pieds high cube. Les petites structures sont lourdement impactés et ne peuvent plus se permettre d’importer, la répercussion des hausses des prix compromet la viabilité de leurs activités », se désole ainsi la gérante d’une entreprise qui importe le fil de la Chine.

« Il y a les difficultés d’approvisionnement liées à la rupture de plusieurs types de marchandises et des délais d’attente plus longs. Avant, les conteneurs qui arrivaient au Maroc passaient par l’Espagne ou la Turquie par exemple où ils étaient rechargés. Aujourd’hui on nous facture l’allée et le retour vu que la plupart des conteneurs sont réacheminés vides »

« Avant les prix des marchandises restaient stables sur une longue période. Aujourd’hui les prix sont très instables, ils peuvent changer chaque jour. Les délais de livraison sont aussi plus longs. Depuis le début de la crise en Ukraine, bon nombre de conteneurs restent bloqués entre les ports et par conséquent on se retrouve avec des retards conséquents. », a-t-elle poursuit. « Les grandes compagnies maritimes appliquent des tarifs exorbitants. Ils ont le monopole et font ce qu’ils veulent ».