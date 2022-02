Freterium décroche 4 millions de dollars pour développer son progiciel dans la région MENA.

En Afrique et au Moyen-Orient, la plupart des entreprises du secteur du fret utilisent encore des méthodes désuètes telles que les feuilles de calcul, les appels téléphoniques et les courriers électroniques pour gérer leurs expéditions. Il s’agit de processus électroniques mais manuels qui rendent leur travail peu efficace. Bien que les opérateurs historiques aient mis au point divers systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) pour numériser ces processus, les entreprises ont toujours besoin de quatre à cinq plateformes logicielles différentes pour accomplir de multiples tâches.

Freterium, une startup basée au Maroc, fournit un logiciel unique qui relie les opérateurs FRET à l’ensemble de leur écosystème d’expédition, ce qui leur permet de gagner du temps et de réduire les coûts.. Elle a levé 4 millions de dollars en capital d’amorçage pour se développer dans le pays et dans les régions environnantes.

Idéalement, les acteurs de ce secteur – des fabricants et distributeurs aux détaillants et prestataires logistiques – ont besoin d’un logiciel unique qui les relie à l’ensemble de leur écosystème d’expédition, ce qui leur permet de gagner du temps et de réduire les coûts. C’est idéalement le produit offert et développé par Freterium. L’investisseur Partech, basé à San Fransisco, a mené le tour de table. CDG Invest, Y Combinator, Flexport, Swiss Founders Fund, Outlierz Ventures et quelques investisseurs providentiels des États-Unis, d’Europe, d’Asie et d’Afrique y ont participé.

D’autres entreprises s’attaquent à différents aspects du fret et de la logistique dans la région MENA, en particulier en Égypte. Certaines sont des places de marché ou des plateformes de courtage reliant les expéditeurs aux camions, comme Trella. D’autres, comme ShipBlu et Flextock, jouent sur le segment de l’exécution du commerce électronique et répondent aux besoins du dernier kilomètre et de l’entreposage. Mais les solutions SaaS permettant de gérer le flux de ces expéditions, de collaborer en interne avec différents services de l’entreprise tels que les ventes, le service clientèle, les finances et la comptabilité, et d’agréger les données de plusieurs systèmes ERP sont rares.

Et c’est ce que Freterium, une startup soutenue par YC lancée en 2020, tente de construire : une approche holistique pour résoudre les défis critiques du backend de l’industrie du fret. « Nous construisons un système d’exploitation logistique pour permettre aux expéditeurs, à nos clients de gérer toutes leurs expéditions nationales sur une seule interface. Nous connectons donc les organisations, les personnes et les technologies sur l’ensemble de la chaîne de valeur logistique », a déclaré le PDG Mehdi Cherif Alami.