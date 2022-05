Fromage fondu. Oland Group inaugure quatre nouvelles lignes de production

Faisant suite à une convention d’investissement signée en février dernier, avec l’État, notamment avec le Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME), Oland Group bénéficiera d’une prime d’investissement de l’ordre de 15 millions de DH. «C’est un secteur stratégique et un maillon fort de l’industrie agroalimentaire, dont le rôle primordial dans la souveraineté alimentaire de notre pays est désormais attesté et devra, aujourd’hui, se renforcer davantage», a déclaré lors de cette inauguration Ryad Mezzour.

Et le ministre de l’Industrie et du Commerce de poursuivre : «l’augmentation de la capacité de production et la diversification des produits à forte intégration locale que permettra de générer ce nouvel investissement montrent à quel point ce secteur a gagné en compétitivité. Cela augure d’un avenir prometteur pour le ‘made in Morocco’ dans ce secteur».

Ladite convention qui rentre dans le cadre de l’appui au secteur des industries agroalimentaires a permis à Oland Group de poursuivre sa stratégie de développement en mettant en place quatre nouvelles lignes dédiées à la production du fromage fondu en triangle, de créer de nouveaux emplois, de nouvelles marques 100% marocaines et d’envisager le renforcement de sa stratégie d’exportation. «Nous sommes ravis d’avoir pu bénéficier du programme de l’État d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire qui nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, créer 151 emplois directs, 3 marques made in Morocco et envisager d’exporter quelques 40 M DH à l’horizon 2024», a précisé Marwane Anbaoui, Président directeur général d’Oland Group.