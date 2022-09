Funérailles de la Reine Elizabeth II. SAR le Prince Moulay Rachid représente SM le Roi

A son arrivée à l’aéroport London Stansted, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par un représentant spécial de SM le Roi Charles III, l’ambassadeur de SM le Roi accrédité à Londres et le Consul général du Royaume du Maroc à Londres.

Le Cortège princier a ensuite quitté l’aéroport vers le lieu de résidence de Son Altesse Royale. Aux côtés de SAR le Prince Moulay Rachid, de nombreux chefs d’Etat continuent d’arriver à Londres, dont le Président américain Joe Biden, l’empereur du Japon ou encore Emmanuel Macron qui figurent sur la liste des 2 000 invités sélectionnés pour assister à cet événement historique. Plus de 10 000 agents de police en provenance de tout le pays ont été mobilisés dans la capitale, alors que les autorités prévoient une affluence record tout au long du parcours du cortège funéraire, rapporte France 24.

Les funérailles d’État de Sa Majesté la Reine auront lieu à l’abbaye de Westminster demain lundi 19 septembre à 11h. Il y aura un silence de 2 minutes à la fin des funérailles nationales, vers 11h55. Après les funérailles d’État, la procession à travers Londres commencera. Le cercueil de Sa Majesté voyagera en procession de l’abbaye de Westminster à Wellington Arch (Hyde Park Corner).

Le cortège voyagera le long de Broad Sanctuary, Parliament Square, Whitehall, Horse Guards Parade, Horse Guards Road, The Mall et Constitution Hill. A Wellington Arch, le cercueil sera transféré au corbillard d’État pour se rendre à Windsor. Alors que le corbillard d’État quitte l’arche de Wellington, le défilé donnera un salut royal et l’hymne national sera joué. Le cercueil de Sa Majesté sera ensuite transporté par le corbillard d’État le long de South Carriage Drive jusqu’au Albert Memorial, d’où il partira pour Windsor.

À 15 h 10, le corbillard d’État voyagera en procession le long d’Albert Road et de Long Walk, jusqu’à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Un service d’engagement pour Sa Majesté la Reine aura lieu à 16 heures dans la chapelle St George.