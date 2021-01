Fusion FCA/PSA : un colosse de l’industrie automobile est né

La fusion entre FCA et PSA est désormais effective. Elle a d’ailleurs été validée ce lundi 4 janvier 2021 par les actionnaires des deux groupes lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée en ligne.

Les actionnaires des deux groupes ont effet validé à l’unanimité plusieurs résolutions concernant cette fusion, devant permettre à Stellantis d’effectuer ses premiers pas dans le monde automobile. Un groupe qui devrait être le 4ème constructeur mondial avec plus de 9 millions de véhicules produits par an. En revanche, en termes de chiffre d’affaires, le groupe franco-italien pourrait se positionner sur la 3ème marche du podium derrière le Japonais Toyota et l’Allemand Volkswagen.

Faut-il souligner que Stellantis disposera à son actif de plus de 14 marques de véhicules dont Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Jeep Chrysler, Alfa Roméo ou encore Maserati… Des marques automobiles qui devraient également réduire leurs coûts de développement et de construction (jusqu’à 5 milliards d’économies par an) et ainsi compléter leurs offres dans toutes les gammes.

Rappelons que le projet de fusion entre FCA et PSA avait reçu le 21 décembre dernier le feu vert de la Commission européenne sous certaines conditions, en vertu du règlement de l’Union européenne sur les concentrations.