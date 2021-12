G77: la crise sanitaire est une opportunité pour consolider un multilatéralisme solidaire (Nasser Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a appelé, mardi lors de la réunion ministérielle du Groupe des 77 et la Chine, à faire de la crise sanitaire une opportunité pour consolider un multilatéralisme solidaire, à commencer par garantir un accès universel et équitable aux vaccins.

« Nous devrions œuvrer pour que cette crise sanitaire serve d’opportunité pour consolider le multilatéralisme et le doter de plus de solidarité », a plaidé Bourita qui intervenait par visioconférence devant la 45ème réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 77 et la Chine, tenue à New York. Cette solidarité passe avant tout par garantir l’accès universel et équitable aux vaccins, a-t-il indiqué, lors de ce conclave sur « La reprise durable à l’ère de la covid-19 et son impact sur le développement », notant qu’à l’heure actuelle, moins de six pour cent de la population africaine est entièrement vaccinée.

Le ministre a, dans ce cadre, fait observer que malgré les perspectives économiques mondiales prometteuses, la reprise demeure “inégale” dans un contexte sanitaire “incertain” marqué par l’apparition de nouvelles vagues de contamination.

“La persistance de la crise sanitaire accentue les vulnérabilités et problèmes structurels dont souffrent la plupart de nos économies, auxquels il est difficile de remédier sans des investissements audacieux dans les secteurs vitaux tels que la santé, l’éducation, la protection sociale, les infrastructures, l’énergie propre et le développement durable”, a-t-il indiqué.

Bourita a également fait observer que la pandémie de la Covid-19 a révélé à quel point il était important d’investir dans le développement humain et durable des sociétés, précisant que c’est pour cela que l’Agenda 2030 “doit demeurer au cœur de la coopération internationale et de notre action collective”.

Pour le ministre, le Groupe des 77 et la Chine doit se focaliser sur le changement climatique, le “plus grand défi de notre temps”, qui représente une “menace existentielle” pour les pays les plus vulnérables.

“Nous devons, en conséquence, intensifier notre mobilisation et notre plaidoyer pour la concrétisation des engagements pris, notamment par les pays développés”, a-t-il insisté.

Bourita a, de même, fait remarquer que sans financement suffisant, il serait difficile d’amorcer une reprise verte, résiliente et durable, ajoutant que la mobilisation des moyens de financement représente un « véritable défi », qui exige un changement de paradigme dans le traitement de certaines questions fondamentales, telles que l’accès au financement privé, le commerce et l’investissement, le financement de la transition climatique, le financement innovant, l’endettement et l’aide au développement.

Il est aussi important de renforcer la solidarité et de stimuler le partenariat mondial en faveur des PMA, a-t-il insisté, relevant que la 5ème Conférence des Nations Unies sur les PMA, prévue à Doha, en janvier prochain, offre dans ce contexte international difficile, l’opportunité de lancer un nouveau programme d’action, à la fois ambitieux et réalisable, qui permette aux PMA de relever les défis auxquels ils sont confrontés.

Par la même occasion, le ministre a tenu à féliciter le Pakistan pour son élection à la présidence du G77 pour l’année prochaine, en l’assurant de la pleine coopération et de l’engagement de la délégation marocaine.

Le Groupe des 77 et la Chine est une coalition de pays en développement, conçue pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations Unies.

Créée par 77 pays, l’organisation, dont la présidence tournante pour l’année 2021 est assurée par la Guinée, a grandi et compte désormais 134 pays membres.