Gabon. Le marocain Menasteel Industry va construire une usine de métallurgie

Un des grands opérateurs du secteur marocain des constructions métalliques et charpentes en acier mécano-soudées de grandes dimension, Menasteel Industry, dirigé par Nabil Rtabi, s’apprête à ouvrir une filiale au Gabon et d’y construire une usine de métallurgie.

L’entreprise va opérer dans le secteur de la construction des charpentes métalliques, ainsi que dans la conception, l’étude, la fabrication et le montage des constructions métalliques dans le secteur des bâtiments, selon le ministère gabonais de la Promotion des investissements.

Créée en 2008, dans le but de se positionner sur le segment de l’architecture métallique, Manasteel Industry, détenue à part égale par Nabil Rtabi et la holding AR Corp de Mohamed Adil Rtabi, propriétaire également de Jet Contractors, emploie plus de 160 personnes. La société compte parmi ses principaux clients l’Agence de Logements et Equipements Militaires (ALEM), l’ONP, l’ONCF, l’ONDA, l’OCP et Jet Contractors.

L’entreprise qui dispose dans la zone industrielle de Bouznika d’un site de production de 20 000 m2, compte également à son actif plusieurs projets d’envergure tels que le centre de maintenance du tramway de Rabat, l’Académie Mohamed VI de Football, le stade d’Agadir, les sièges sociaux de banques, la gare de Casa port, des hangars pour avions à l’aéroport de Benslimane ou encore la fourniture d’équipements pour l’agrandissement du nouveau terminal de l’aéroport de Rabat.