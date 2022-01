Gaz. Chariot annonce une découverte importante sur le projet Lixus

Le Maroc continue sur sa lancée avec un objectif en ligne de mire: assurer une production interne d’une bonne partie de sa consommation gazière et ainsi en réduire les importations. Un projet qui se concrétise à vue avec l’annonce de résultats positifs dans le cadre de la dernière campagne de forage du puits d’évaluation et d’exploration Anchois-2.

Le puits a entrecoupé une colonne de plus de 100 m de gaz naturel, alors que la plateforme Stena Don a foré jusqu’à une profondeur mesurée de 2 512 m, à une profondeur d’eau de 381 mètres. Si la taille du gisement n’a pas encore été déterminée, il pourrait s’agir d’une découverte majeure, car le réservoir abritant le combustible est environ deux fois plus important que celui de la découverte Anchois-1. Le puits Anchois-1 était déjà considéré comme une découverte importante.

Adonis Pouroulis, PDG de Chariot a déclaré dans un communiqué: « Je suis ravi d’annoncer que Chariot, en plus d’avoir mené à bien les opérations du puits d’évaluation, a fait une importante découverte de gaz dans le puits Anchois-2 qui dépasse largement nos attentes. Nous poursuivons l’analyse des données recueillies dans le puits, mais en l’état actuel des choses, nous pensons que le résultat est transformateur pour la société.

C’est un résultat formidable et je voudrais remercier l’ONHYM, nos partenaires sur la licence Lixus et toutes les parties impliquées pour leur soutien inestimable, qui a permis de forer le puits en toute sécurité, avec succès et dans les délais, alors que la pandémie actuelle pose d’importants défis opérationnels et logistiques.

Avec l’annonce récente des conditions clés d’un contrat d’achat de gaz avec un groupe énergétique international de premier plan, l’intérêt de deux prêteurs institutionnels de renom pour le financement de la dette, une collaboration en cours avec un constructeur de premier plan de projets gaziers offshore et maintenant ce résultat positif du puits de gaz, le projet Anchois se rapproche de la fourniture d’un combustible de transition propre pour soutenir la croissance industrielle et économique du Maroc. Nous sommes impatients de fournir une nouvelle mise à jour du marché une fois la campagne d’évaluation terminée. »