Gaz. Chariot fait appel à Halliburton pour le forage de son puits au Maroc

Chariot, société énergétique axée sur l’Afrique, a signé une lettre d’intention contraignante avec Halliburton, l’une des plus grandes sociétés de services pétroliers au monde, pour des services sur le puits d’évaluation de gaz « Anchois » prévu par Chariot dans le cadre de la licence Lixus, au large du Maroc, rapporte oilreviewmiddleeast.

Les services que fournira Halliburton à Chariot comprennent la gestion du projet, le forage dirigé et de la diagraphie pendant le forage, les matériaux de fluides de forage et l’ingénierie, la cimentation, le pompage, ainsi que les services de diagraphie filaire et les services de forage et de carottage.

« Suite à l’attribution de la plateforme récemment annoncée, la signature marque de nouveaux progrès vers notre puits d’évaluation prévu sur la licence Lixus, au large du Maroc, plus tard cette année. Nous restons sur la bonne voie pour que les opérations de forage commencent en décembre et nous sommes impatients de mettre à jour le marché davantage à mesure que d’autres jalons opérationnels seront atteints avant le forage », souligne Adonis Pouroulis, CEO de Chariot.