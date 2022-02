Gaz naturel. Le britannique Sound Energy lance la construction de son unité de traitement et de liquéfaction de Tendrara

Parallèlement à l’émission de cet avis de procédure, le spécialiste britannique en exploration gazière, a indiqué qu’une notification a également été aussi adressée à la société Afriquia Gaz, qu’en vertu du Contrat de souscription de titres de crédit, conclu le 29 décembre 2021 pour une valeur de 18 millions de dollars, tous les engagements nécessaires ont été respectés et que le contrat de projet est désormais pleinement en vigueur. En conséquence, Sound Energy «a l’intention de prélever immédiatement une partie des fonds disponibles dans le cadre de la LNSA (NDLR : accord de souscription de note de prêt) pour faire face au paiement initial». « Il s’agit d’une étape clé pour la Société et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires stratégiques, Italfluid et Afriquia Gaz, ainsi qu’avec notre partenaire de joint-venture, ONHYM, pour développer le projet et livrer du gaz sur le marché marocain dans environ 2 ans », a commenté Graham Lyon, PDG de Sound Energy, précisant que des informations complémentaires seront fournies en temps opportun.

C’est en juin 2020 que la firme britannique avait annoncé avoir démarré des négociations avec le groupe marocain pour lui vendre 100 % de sa future production de GNL qui proviendra du gisement TE-5 Horst de la concession de Tendrara. A l’époque, dans les détails qui faisaient l’objet de pourparlers, Sound devait produire du GNL pour l’équivalent de 100 millions de mètres cubes standards de gaz par an, pendant 10 ans. Le partenaire marocain s’engagera à payer une quantité annuelle minimale de 90 millions de mètres cubes de gaz, à un prix compris entre 7 et 9 dollars par million de British Thermal Units (MmBtu).

Lire aussi | Restriction d’eau. Voici les 7 recommandations du ministère de l’intérieur aux walis et gouverneurs face au stress hydrique

Afriquia Gaz fournira un financement partiel par le biais d’une souscription de 2,5 millions de dollars pour 159,7 millions d’actions de Sound et d’un prêt commercial garanti de 13,5 millions de dollars, avec un coupon de 11,5 %, sur une durée de 12 ans. Avec ce gaz, la filiale d’Akwa Group qui détient une petite part dans le capital de la filiale marocaine de la firme britannique, va ainsi pouvoir satisfaire les besoins du tissu industriel marocain.

A noter qu’outre la construction d’une installation Onshore de liquéfaction de gaz à Tendrara, dans l’Oriental, afin de livrer du gaz à l’industrie marocaine via Afriquia Gaz, la junior britannique devrait faire de même avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), depuis le gisement qu’elle exploite dans l’est du Royaume. Les deux parties ont le 30 novembre dernier un accord de fourniture de gaz naturel. L’accord, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase de développement de la concession de Tendrara à l’est du Maroc dans la province de Figuig, couvre un volume contractuel de 350 millions de mètres cubes par an pendant 10 ans, pour un volume take or pay de 300 millions de mètres cubes par an. Le gaz sera produit, traité et livré aux centrales thermiques de l’Office, Tahaddart et Aïn Béni Mathar, selon les exigences contractuelles convenues avec l’ONEE via la partie marocaine du Gazoduc Maghreb Europe, ce qui devrait permettre le redémarrage de ce gazoduc traversant le Maroc et qui livrait le gaz algérien à la péninsule ibérique. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais selon une source proche de Sound Energy, l’ONEE versera au total 84 millions de dollars à la firme britannique par an, dans le cadre de l’accord. Il faut préciser que l’exécution dudit accord de vente est soumise à une série de conditions qui doivent être satisfaites avant mars 2022.

Il faudra non seulement que toutes les autorisations et tous les permis nécessaires à la construction des installations gazières de la Phase 2 aient été obtenus, mais aussi que la décision finale d’investissement, une fois prise par les partenaires, soit approuvée par les autorités marocaines. A cela, s’ajoute la conclusion par les partenaires d’une convention d’interconnexion avec l’opérateur du Gazoduc GME, ainsi que le début des travaux de raccordement de la concession de production de Tendrara au Gazoduc.