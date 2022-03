Gaz naturel. L’examen des modalités l’accord de commercialisation du gaz de Tendrara entre Sound Energy et l’ONEE repoussé de 3 mois 

La société britannique Sound Energy a annoncé que la date limite de concrétisation des conditions de l’accord de vente de gaz pour la phase 2 du développement de Tendrara, dont elle détient la concession, a été repoussée de 3 mois supplémentaires. Cet accord avait été signé le 30 novembre dernier et porte sur la livraison du gaz extrait de la concession de Tendrara à travers le gazoduc Maghreb-Europe. En vertu de ses engagements contractuels, la société britannique doit fournir 350 millions de mètres cubes de gaz naturel à l’Office, pendant une période de dix ans.

Suite à la conclusion en fin novembre dernier de l’accord de vente de gaz naturel relatif à la 2ème phase de développement du champ gazier marocain Tendrara, entre Sound Energy et l’ONEE, les conditions de mise en œuvre du deal devaient être satisfaites dans les 90 jours suivant sa signature. Les deux parties viennent de prolonger de 3 mois ce délai d’examen des modalités de vente qui porte sur la livraison du gaz extrait de la concession de Tendrara à travers le gazoduc Maghreb-Europe.

Pour autant, Sound Energy note des avancées pour ce qui concerne notamment de la préparation des engagements de connexion au gazoduc GME, des termes de référence pour le financement et de la décision finale d’investissement, entre autres. « Les progrès réalisés sur les différentes conditions au cours des 90 derniers jours sont encourageants pour tous, en particulier l’intérêt des bailleurs de fonds locaux et internationaux qui, à ce titre, se félicitent de l’extension de l’accord de vente de gaz naturel. Nous sommes ravis de cette confirmation que le partenariat entre le Royaume-Uni, le Maroc, l’ONHYM et Sound Energy fonctionne bien. », a rassuré Graham Lyon, président exécutif du conseil d’administration de Sound Energy.

Lire aussi | Halilhodžić convoque Ziyech, Mazraoui et Ezzalzouli

L’accord restera ainsi soumis aux mêmes conditions que celles évoquées lors de sa signature. Il s’agissait entre autres, de l’obtention des autorisations et permis nécessaires à la mise en place des infrastructures gazières de la phase 2 et de l’approbation par les autorités marocaines de la décision finale d’investissement, une fois qu’elle sera prise par les partenaires.

Il faut dire que l’ONEE accorde ainsi un délai supplémentaire à la société britannique pour que toutes les conditions de l’entrée en vigueur de l’accord d’approvisionnement soient réunies. Rappelons à cet égard, que l’accord prévoit que la Société britannique fasse le forage dans plusieurs puits et s’occupe également du traitement du gaz extrait en mettant en place une unité de traitement.