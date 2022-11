Gaz naturel liquéfié. Le projet de terminal gazier de Mohammedia s’accélère

L’alternative à la fermeture du Gazoduc Maghreb Europe est en train de se concrétiser. Le projet d’installation d’un terminal gazier (Gaz naturel liquéfié-GNL-) et d’une unité flottante de stockage et de regazéification (Floating Storage and Regasification Unit –FSRU-) au sein de l’ancien port d’hydrocarbures du Royaume à Mohammedia est en très bonne voie. Les détails.

Choisi le 17 février dernier par l’Agence nationale des ports (ANP) suite à l’appel d’offres international pour sélectionner l’entreprise qui va aider à édifier un terminal méthanier dans l’enceinte du port de Mohammedia, le groupement CID-Artelia SAS-Principia-Artelia Industrie est depuis lors à l’œuvre. Il faut dire que ce consortium pour lequel l’organe d’autorité et de régulation du nouveau système portuaire marocain a porté son choix pour un montant d’à peu près 8,4 millions de DH, avait six mois pour livrer l’étude relative à l’installation d’un terminal gazier (Gaz naturel liquéfié-GNL-) et d’une unité flottante de stockage et de regazéification (Floating Storage and Regasification Unit –FSRU-). Concrètement, l’infrastructure devrait permettre de regazéifier du GNL transporté par voie maritime par les expéditeurs depuis leurs zones de production.