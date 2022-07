Gazoduc Maroc-Nigéria. La gestion de projet confiée à une joint-venture

Les services de PMC comprennent la conception de pipelines et de stations de compression à terre et en mer, des études d’ingénierie, des études d’impact environnemental et social (EIES), des études d’acquisition de terrains et un cadre de mise en œuvre de projets, indique la société allemande d’ingénierie et de conseil « ILF Consulting Engineers » via son Linkedin . Le projet étudiera le potentiel d’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour alimenter le pipeline et réduire l’empreinte carbone du projet.

« Ayant déjà participé à l’étude de faisabilité et la phase I FEED de ce projet d’envergure mondiale, l’attribution de la phase II témoigne de la confiance de nos clients de longue date ONHYM et NNPC dans notre excellence et notre fiabilité en matière de gestion de projet dans l’exécution de projets de classe mondiale », a déclaré Carles Giró, responsable régional des installations industrielles d’ILF.

« Le gazoduc Nigéria-Maroc est un gazoduc onshore et offshore traversant le continent et/ou les eaux de 16 pays africains le long de la côte atlantique, destiné à acheminer le gaz nigérian vers l’Afrique du Nord et jusqu’en Espagne pour le marché européen. Une fois terminé, le gazoduc de plus de 6.000 km de long sera le plus long gazoduc offshore au monde et le deuxième plus long gazoduc jamais construit. Elle a un diamètre projeté de 48″ offshore et de 56″ onshore, avec un débit projeté de 30BCMa », précise ILF.