Gazoduc Nigeria-Maroc. Le président nigérian Muhammadu Buhari exhorte le Royaume-Uni et l’U.E à investir dans le projet

Pour le président nigérian, le Royaume-Uni et les pays de l’UE devraient investir dans le projet de gazoduc destiné à acheminer le gaz nigérian (les plus grandes réserves d’Afrique) via le Maroc, jusqu’en Europe. Il a notamment exprimé l’espoir qu’une fois achevé, le projet de gazoduc aiderait à résoudre la crise de l’approvisionnement en gaz en Europe. Muhammadu Buhari a souligné la nécessité d’un partenariat à long terme entre le Nigeria et le Royaume-Uni ainsi que l’Union européenne sur la politique de l’énergie verte.

« Nous avons besoin d’un partenariat à long terme et non d’incohérences et de contradictions dans la politique énergétique verte du Royaume-Uni et de l’UE. Pour changer, le Royaume-Uni et les pays de l’UE devraient investir dans notre projet de gazoduc pour acheminer le gaz nigérian (les plus grandes réserves d’Afrique) via le Maroc, jusqu’en Europe », a-t-il souligné. « L’investissement est entravé par leur moratoire général sur les projets gaziers à l’étranger, alors que chez eux, les mêmes projets sont classés comme verts. Cela n’aide pas leur sécurité énergétique, cela n’aide pas l’économie du Nigeria et cela n’aide pas l’environnement. C’est une hypocrisie qui doit cesser », a-t-il poursuivi.

Le chef de l’Etat nigérian a, en outre, expliqué que le projet de gazoduc reliant le Nigeria à l’Europe, qui a été conçu il y a quatre ans, a depuis été dévoilé. Il a aussi rappelé que la Compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC) a conclu au début de juin en un temps record un accord avec la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la construction du projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

Le méga-projet de gazoduc Nigeria-Maroc, dont l’étude de faisabilité a été entamée en mai 2017 avec un coût de plusieurs milliards de dollars, avait été lancé au cours de la visite officielle de S.M. le Roi Mohammed VI, en décembre 2016 à Abuja, et un accord y afférent avait été signé, le 10 juin 2018, lors d’un déplacement à Rabat du président nigérian, Muhammadu Buhari.