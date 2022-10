Généralisation de la protection sociale. Voici comment la CNSS se prépare

D’ici la fin de cette année, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) devrait passer de 7 millions de bénéficiaires (début 2022) à 29 millions de bénéficiaires, soit un ajout considérable de 22 millions d’individus. Un challenge colossal pour la caisse. « Il s’agit de plus de 60% de la population marocaine. Il faut savoir que la CNSS traite par jour entre 15.000 et 20.000 dossiers, et là, nous allons passer, en l’espace de quelques mois, à 70.000, voire 80.000 dossiers traités par jour. C’est une multiplication de notre activité par 4 en très peu de temps. Cela pose bien évidemment beaucoup de défis à la CNSS sur le plan opérationnel », a expliqué, le 24 octobre, Hassan Boubrik, Directeur général de la CNSS, lors de son intervention dans l’un des panels du Forum mondial de la sécurité social qui se tient à Marrakech du 24 au 28 octobre 2022.

Pour relever ces défis, la caisse a adopté une approche basée sur 3 axes. Le premier concerne son process, c’est-à-dire le système d’information de la CNSS, qui n’était pas conçu pour accueillir ces nouveaux bénéficiaires. « Nous avons alors adapté notre process à la nouvelle situation. Nous nous sommes ainsi assurés que nos systèmes suffisamment robustes pour traiter un tel volume de transaction. Nous nous sommes aussi assurés de la sécurité de nos systèmes puisque nous allons les utiliser de manière plus intensive pour couvrir nos assurés et nos affiliés désormais. Le deuxième axe porte sur le réseau. Nous avons un réseau relativement limité, avec environ 150 agences. Nous avons donc augmenté la taille du réseau pour couvrir toutes les régions du Maroc, et notamment les zones rurales. Nous avons, dans ce sens, tissé un partenariat qui sera effectif à partir de janvier prochain, avec un partenaire, qui nous permet de mettre à la disposition de nos assurés plus de 2000 points où ils peuvent déposer leurs demandes, et plus de 4000 points où ils peuvent payer leurs cotisations », a-t-il détaillé. Le dernier volet de cette nouvelle approche concerne la digitalisation. Sur ce point, Hassan Boubrik a fait savoir que la CNSS a commencé à digitaliser l’ensemble des services du régime général (retraites, allocations familiales…), et que le reste devrait être digitalisé d’ici 3 à 4 semaines.

La CNSS entend aussi, dans les prochains mois, mettre en place un système qui va permettre de dématérialiser complètement tout le process de l’AMO (Assurances Maladie Obligatoire). « Nous avons installé un nouveau système d’information, il y a une semaine environ, pour complètement dématérialiser le processus de l’AMO. Cela nous permettra de gagner en efficacité. Grâce à tous ces efforts déployés jusqu’ici, nous avons commencé depuis peu à traiter pas moins de 30.000 à 35.000 dossiers par jour », a confié le DG de la CNSS, assurant que la caisse va poursuivre sa transformation digitale.