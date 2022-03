Généralisation de l’AMO. De nouvelles catégories professionnelles intègrent le régime

Le Conseil de gouvernement du 17 mars a approuvé deux projets de décret dans le cadre de l’engagement de l’Exécutif à mettre en œuvre le projet de la Protection sociale dans les délais fixés.



Il s’agit du projet de décret n° 2.22.207 modifiant l’annexe du décret n° 2.18.622, relatif à l’application de la loi 98-15 relative à l’Assurance maladie obligatoire de base (AMO), ainsi que la loi 99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, ce texte vise l’intégration de nouvelles catégories professionnelles à la liste des catégories et sous-catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. On apprend qu’il s’agit des propriétaires de barques de pêche artisanale, à l’exception de ceux soumis au système de la Sécurité sociale, des travailleurs sociaux, des journalistes non-salariés possédant la carte de presse professionnelle, des gérants de sociétés non-salariés et des sportifs et cadres sportifs non-salariés.