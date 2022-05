Gharb Maamora Auto, la nouvelle vitrine de Renault et de Dacia à Kénitra

Après-midi festive ce 26 mai courant que celle concoctée par le staff de Renault Commerce Maroc et celui de Gharb Maamora Auto pour l’inauguration officielle d’une nouvelle concession automobile à Kénitra. Un événement qui a vu, outre les personnalités locales, la présence de Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc, de Fabrice Crevola, Directeur général de Renault Commerce Maroc et celle de Rachid Laraki, Directeur des Ventes et Réseau de Renault Commerce Maroc.

Renault Commerce Maroc poursuit son maillage territorial. La filiale marocaine de la firme au losange a inauguré en grande pompe le 26 mai courant, conjointement avec son partenaire Gharb Maamora, une plateforme flambant neuve à Kénitra exclusivement dédiée aux marques et aux offres de Renault et de Dacia.

Justement ce dernier, lors de son allocution à l’attention des invités, a ainsi déclaré :«une nouvelle concession dédiée aux marques Renault et Dacia est née dans la région et nous en sommes très fiers, car elle nous permet d’être au plus proche de nos clients. Un bel investissement pour lequel toutes nos équipes feront en sorte que cela se traduise à terme par un véritable succès». Il faut dire que cette nouvelle vitrine automobile, en complément d’un premier site au centre-ville détenu par le même opérateur local, vient renforcer la présence commerciale de Renault Commerce Maroc dans ce qui constitue à ce jour la 7ème ville marocaine en termes de marché automobile.

Lire aussi | Services financiers. RCI Finance Maroc devient Mobilize Financial Services

Toujours est-il que Gharb Maamora Auto et ses partenaires se sont donné les moyens de leurs ambitions. En effet, cette nouvelle plateforme, qui a nécessité une enveloppe budgétaire estimée à 32 millions de DH, s’étale sur une surface d’un hectare. Dans le détail, 1 300m² sont consacrés aux showrooms de véhicules neufs ainsi qu’un Renault Minute pour les interventions d’entretien rapide. Près de 1 700 m² sont dédiés aux ateliers mécaniques et à la carrosserie. Ajoutez-y l’ensemble des services de Renault Group, à savoir l’après-vente, les accessoires, les financements et autres offres via Mobilize Financial Services, sans compter le service pièces de rechange et celui ayant trait aux véhicules d’occasion qui sera sous peu opérationnel.

«Nous nous adressons aussi bien aux clients particuliers qu’aux professionnels avec un accompagnement personnalisé dans leur projet d’achat», détaille lors d’une visite guidée des locaux Mohamed Marouane Kandil, Directeur d’exploitation de Gharb Maamoura Auto. A noter que cette nouvelle plateforme met également l’accent sur une multitude de services phygitaux (parcours client alliant expérience sur un site de vente et expérience digitale) pour une expérience client de bonne facture. On y dénombre également le service PRO+, la marque dédiée aux professionnels de véhicules utilitaires, afin de faciliter leur quotidien. Cela se traduit par une réception après-vente spécifique ainsi que des produits et des services adaptés aux besoins des clients professionnels.

Lire aussi | Dacia Maroc dévoile la Sandero Streetway Artway

Trustant depuis plusieurs années déjà les plus hautes marches du podium s’agissant des performances commerciales en matière de ventes de voitures neuves au Maroc, Renault Commerce Maroc n’entend pas s’arrêter en si bon chemin dans son développement stratégique. Fort de ses 91 sites dans le Royaume, la filiale marocaine de la firme au losange, son réseau et ses partenaires, continuent à investir et à innover afin d’offrir le meilleur niveau de service à sa clientèle. Ils devraient déployer sous peu une nouvelle identité visuelle dans le réseau national. Sans compter que Renault Commerce est en train de travailler activement sur le déploiement de nombreux projets censés être dévoilés avant la fin de l’année. Dans le détail, ce seront au total 8 nouveaux sites et 4 réaménagements ou extensions qui viendront renforcer le maillage du réseau au service de la satisfaction client.