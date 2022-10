Ghita Mezzour : « Nous travaillons sur la stratégie nationale de la transition numérique pour devenir une Digital Nation »

Les Assises de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM) sont de retour. Après deux ans de pause, à cause de la pandémie de Covid-19, l’AUSIM relance son événement phare en présentiel. Lors de son intervention à l’ouverture de cette rencontre le 27 octobre, Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a donné des détails sur la stratégie nationale de la transition numérique en cours d’élaboration.

« Aujourd’hui, nous travaillons sur la stratégie nationale de la transition numérique pour devenir une Digital Nation et renforcer notre positionnement dans ce domaine. Nous travaillons dans une démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème pour mettre en place cette feuille de route », a-t-elle assuré. Elle a poursuivi en précisant que cette stratégie sera déclinée autour de plusieurs axes, notamment la relation des citoyens avec les services publics, la production et l’exportation des technologies, de même que la généralisation de l’accès au numérique à tous les citoyens. Ghita Mezzour a aussi laissé entendre qu’une plateforme digitale sera lancée la semaine prochaine pour recueillir les avis et les suggestions sur cette stratégie nationale.

Pour sa part, Hicham Chiguer, président de l’AUSIM, a mis l’accent en particulier sur l’importance de cette rencontre et sur le rôle clé de la technologie et du digital dans le développement du Maroc. Il a également rappelé les actions déployées par l’association pour accompagner la formation des profils IT marocains, grâce notamment à des partenariats avec des acteurs clés parmi lesquels la Fondation Jadara et bien d’autres. « L’objectif est de mettre à la disposition de l’économie marocaine des jeunes talents capable de relever les défis du futur », a-t-il soutenu.