Ghita Mouttaqi-Allah apporte son expertise au patronat congolais

Ghita Mouttaqi-Allah a été récemment nommée Vice-Présidente de la Commission Nationale Marketing et Communication au sein de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), où elle supervisera le marketing et les relations publiques de cette organisation professionnelle.

En tant que PDG de STRATEOS et INNOVIA VENTURES, Ghita Mouttaqi-Allah élabore des stratégies de marque et favorise la transformation digitale des entreprises africaines. Forte d’une expertise en communication marketing et en technologies numériques, sa mission consiste à instaurer une dynamique d’innovation durable et efficace.

Ghita Mouttaqi-Allah possède une solide expérience en stratégie marketing et transformation digitale, acquise au travers de son parcours à la tête de plusieurs entreprises et projets de grande envergure. En tant que CEO et fondatrice de STRATEOS et INNOVIA VENTURES, elle a piloté des initiatives d’accompagnement pour les entreprises en Afrique, leur permettant d’élaborer des stratégies commerciales et de marque innovantes tout en optimisant leur digitalisation. Cette expertise sera un atout considérable pour son rôle au sein de la FEC, où elle est désormais en charge du marketing, des agences de communication et des relations publiques.

En parallèle, elle est membre du conseil d’administration de NHORSMANDY, une startup éco-responsable dans l’industrie du textile de luxe équestre, où elle apporte son savoir-faire en innovation et conduite du changement. Ghita Mouttaqi-Allah a également occupé des postes stratégiques chez des géants tels que LafargeHolcim, où elle a dirigé des initiatives de transformation digitale à travers le Moyen-Orient et l’Afrique, renforçant ainsi son profil de leader visionnaire dans le domaine du marketing et des technologies numériques.

À noter que la FEC, en République démocratique du Congo, représente à la fois la chambre de commerce et d’industrie et la principale organisation patronale du pays.