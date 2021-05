Global Women’s Summit sous la thématique : « Apport de la transformation digitale et industrielle pour le new normal»

Placé sous le thème « Apport de la transformation digitale et industrielle pour le new normal», Global Women’s Summit se tient les 25 et 26 juin à Dakhla.

L’événement, initié par Startup Grind, une communauté d’entrepreneurs développés par Google for entrepreneurs, a pour ambition d’offrir aux dirigeants et aux organisations l’opportunité de tisser des liens, d’apprendre et d’agir sur la diversité, l’inclusion et la Diversité Genre dans un monde qui évolue et qui se métamorphose.

Pour s’inscrire, cliquez ici.