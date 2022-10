GMD Metal Tanger inaugure sa nouvelle usine dans la ville du Détroit

Le groupe GMD Metal Tanger renforce sa présence à Tanger. En effet, après 9 ans de présence et de succès dans la zone « Tanger Free Zone », GMD Metal Tanger, filiale du groupe GMD, accélère son développement, au niveau local, avec l’ouverture de cette nouvelle usine de 30.000 m2 sur une surface terrain de 45.000 M2 à « Tanger Automotive City », au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med. L’inauguration a été effectuée le 7 octobre à Tanger en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Dans le détail, cette usine permettra de répondre aux besoins d’intégration locale des constructeurs automobiles, RENAULT et STELLANTIS, deux clients majeurs du groupe GMD, ainsi que pour les nouveaux projets lancés par ces constructeurs dans le royaume. Notons que GMD Metal Tanger livrera également, à partir de cette nouvelle unité industrielle, ses clients à l’international, essentiellement en Europe et en Amérique latine. Le top management fait ainsi remarquer que cette nouvelle opération stratégique confirme le rôle de pionnier du groupe dans le domaine de l’emboutissage automobile au Maroc. Un investissement de 50 millions d’euros a été mobilisé dans la construction de cette nouvelle unité de production.

« Avec cette nouvelle implantation, GMD consolide sa présence au Maroc et participe à densifier l’écosystème emboutissage. Le partenariat industriel engagé avec le groupe est indéniablement porteur de développement et de performance pour le secteur automobile qui voit ses chaînes de valeur s’enrichir et son intégration locale se développer en profondeur », a assuré Ryad Mezzour. Force est de souligner que cette nouvelle usine permettra également la création de nouveaux emplois, qui feront passer l’effectif de GMD Metal Tanger de 300 à 750 personnes.