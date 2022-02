Gopag investit 20,8 millions de dollars dans des unités industrielles au sud-est du Maroc

Gopag a inauguré vendredi les nouvelles unités industrielles en présence du ministre marocain du commerce et de l’industrie, Ryad Mezzour. Les unités sont spécialisées dans la production de fromage fondu et de jus. S’exprimant après l’inauguration, Mezzour a expliqué que l’unité de production agroalimentaire est un pas en avant pour le Maroc, car le pays vise à maintenir la sécurité alimentaire nationale et à renforcer la souveraineté industrielle. Dans l’optique d’élargir son bassin de clients au-delà du Maroc, Gopag espère que les nouvelles unités industrielles couvriront les besoins des marchés nationaux et exporteront des produits agroalimentaires de haute valeur, produits localement, vers les marchés internationaux.

Les unités industrielles agroalimentaires généreront 380 emplois directs et 2200 emplois indirects, a indiqué la société. Lors de l’inauguration des unités industrielles, Copag a signé un accord avec le Ministre marocain du Commerce et de l’industrie, ouvrant la voie à une future unité industrielle pour la production de viande blanche avec une couverture budgétaire de 108 millions de dirhams (11,4 millions de dollars), selon des sources officielles. Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a travaillé activement à la mise à niveau de son secteur industriel et à la diversification de son économie. Cette vision s’est traduite par un certain nombre de plans d’accélération industrielle, notamment le Plan d’accélération industrielle (PAI) 2014-2020 et sa deuxième phase, le Plan d’accélération industrielle (PAI) 2021-2025.

Les principaux objectifs du programme, étaient d’améliorer le paysage industriel du Maroc et de stimuler la compétitivité sectorielle. Le secteur privé est le principal bénéficiaire du programme qui s’étend également aux petites et moyennes entreprises (PME), car il vise à faciliter le processus de création d’entreprises et à soutenir les initiatives commerciales dirigées par des femmes.